Die Notenbank Fed hat zuletzt die Kurssteigerungen an den Aktienmärkten etwas gestört, indem sie vergangene Woche zwar langsamere, aber immer noch entschiedene Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat. Deswegen wird diese Woche nicht nur der Ausgang der Kongresswahlen - zu denen noch Gouverneurswahlen in 36 Staaten sowie zahlreiche weitere Urnengänge kommen - wichtig sein, sondern auch die Inflationszahlen, die am Donnerstag publiziert werden sollen.