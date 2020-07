Parilla, der den 450 Millionen Dollar schweren Hedgefonds Quadriga Igneo leitet, erwartet negative Folgen der lockeren Notenbank-Geldpolitik überall auf dem Planeten. Die Notenbanken würden Anlageblasen herbeiführen und eine "Sucht" nach Unternehmensanleihen begünstigen, sagte Parilla gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg.

"Die letzten zehn Jahre haben uns gezeigt, dass wir von einer Welt mit risikofreien Zinsen in eine Welt mit zinsfreien Risiken gelangt sind." Dies schaffe Blasen. "Was wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden, ist dieser bereits offensichtliche, verzweifelte Versuch, in dem Banken und Regierungen Geld drucken, Schulden machen und jeden um jeden Preis raushauen, nur um einen Zusammenbruch des ganzen Systems zu verhindern", so Parilla.

Der Goldpreis in dne vergangenen 12 Monaten (Chart: cash.ch).

Zinserhöhungen könnten ohne das Risiko eines konjunkturellen Zusammenbruchs nicht mehr vorgenommen werden. Dies treibe den Markt unweigerlich zu anderen Anlageklassen wie Gold. Das Edelmetall, das bei einem Preis von über 1800 Dollar jetzt schon auf einem Neun-Jahres-Hoch steht, könne daher innerhalb von drei bis fünf Jahren auf 3000 bis 5000 Dollar pro Unze steigen.

Dass Parilla so gegensätzlich zu Mainstream-Meinungen steht, hat auch seinen Grund. Sein Funds versucht, sich gegen den nächsten grossen Crash abzusichern. Parilla sieht seine Mission darin, "Anti-Blasen" zu finden und darin zu investieren. Während er im "Fiat-Geld" der Notenbanken eine Blase sieht, erachtet er Gold als eine Sicherheit gegen Marktübertreibungen. "Es ist eine Frage wann, nicht ob, das alles deutliche im Preis steigt."

Honoured Quadriga Igneo UCITS, my $450m strategy +47% YTD, earned special feature report in Bloomberg today. Thank you all for your support! https://t.co/PmJobrveMw — Diego Parrilla (@ParrillaDiego) July 15, 2020

Manager, die grosse Risiken aufnehmen, neigen generell zu extremeren Markteinschätzungen. Die Notenbanken vertreten andere Ansichten: Die Fed beispielsweise sieht Inflation nicht als grosses Risiko. Selbst mit einer steigenden Inflation könnten die Notenbanken umgehen. Zudem ist Parillas Fonds rund zur Hälfte in Gold investiert. Ein Viertel hält er in US-Staatsanleihen un den Rest in Optionen, die von Marktverwerfungen profitieren, wie Gold und der US-Dollar.

Gold hat dieses Jahr schon 19 Prozent an Wert gewonnen. Parilla selbst hat mit Goldwetten für seinen 2018 gegründeten Fonds 47 Prozent Rendite erreicht.

Mit Material der Nachrichtenagentur Bloomberg.