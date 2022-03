Draghi zu Putin-Gespräch: Europa zahlt Gas weiter in Euro oder Dollar

Neben Deutschland dürfen nach Worten von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi auch alle anderen Staaten in Europa russisches Gas weiter in Euro oder Dollar bezahlen. Kremlchef Wladimir Putin habe am Mittwochabend in einem Telefonat gesagt, dass die Verträge über Gaslieferungen weiter Bestand hätten, berichtete Draghi am Donnerstag in Rom. "Die europäischen Unternehmen (...) werden weiter in Euro oder Dollar bezahlen", sagte Draghi. Putin habe mehrmals betont, dass dies ein "Zugeständnis" an europäische Firmen und Staaten sei.