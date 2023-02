Mit dem prominenten Moderator Jonathan Dimbleby forderte ein weiteres Schwergewicht seinen Rücktritt. Sharp habe mit seinem Verhalten der BBC schweren Schaden zugefügt, sagte Dimbleby am Montagabend (Ortszeit) in einer Sendung des öffentlich-rechtlichen Senders. "Selbst wenn Mister Sharp sich völlig korrekt verhalten haben sollte, sieht es nicht richtig aus", sagte Dimbleby. "Es hat einen Beigeschmack, und es fühlt sich für die BBC nicht richtig an, dass das Urteilsvermögen ihres Chairman in Frage gestellt wird."