Um eine Lösung in dem Streit zu finden, lädt Biden nun also wieder zum Spitzentreffen, unter anderem den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Der hatte sich mit Blick auf den anstehenden Termin nur wenig optimistisch geäussert: "Ich glaube immer noch, dass wir weit voneinander entfernt sind", sagte der Republikaner am Montag in Washington. Biden hingegen zeigte sich am Wochenende vorsichtig optimistisch. "Wir kommen voran", sagte er. Der "Knackpunkt" sei aber noch nicht erreicht.