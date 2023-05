In Österreich wächst der Druck auf die Regierung, mehr gegen die stark gestiegenen Preise zu tun. Die Sozialdemokraten wollen in einer Sondersitzung des Parlaments einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen, wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Montag ankündigte. "Es ist fünf nach zwölf", warnte die Oppositionsführerin. Sie forderte etwa einen Mietpreisdeckel, die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und die Einsetzung einer Anti-Teuerungskommission.

08.05.2023 14:20