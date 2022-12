Zwar müsse Dürr wegen des grossen Bedarfs an E-Mobilität in Europa seine Kapazitäten dort nicht reduzieren. "Ich frage mich aber, wo wir stärker aufbauen werden", sagte Weyrauch. Bisher sei Dürr davon ausgegangen, dass der nächste Schub in Europa und in Deutschland stattfinde. Das sei wegen der Pläne von US-Präsident Joe Biden nun fraglich./rwi/DP/jha