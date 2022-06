Mit dem Schritt solle Russland vom Goldmarkt abgeschnitten und international weiter isoliert werden, sagt eine mit den Plänen vertraute Person. Die USA wollten das Einfuhrverbot bereits am Dienstag bekannt geben. Am Sonntag treffen sich die G7-Staatschefs in Elmau.

Die Schweiz hat im Mai erstmals seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder russisches Gold importiert. Genau genommen waren es 3,1 Tonnen im Wert von knapp 200 Millionen Franken, was etwa 2 Prozent der gesamten Goldeinfuhren umfasste. Fast das gesamte Gold war zur Veredelung in Raffinieren oder zur sonstigen Verarbeitung deklariert gewesen.

Die Meldung der russischen Gold-Importe in die Schweiz sorgte weltweit für Aufsehen und Irritationen. Der Verband der Schweizer Edelmetallindustrie (ASFCMP), der 14 Mitglieder umfasst, stellte aber klar, dass keines seiner Mitglieder im Mai Gold aus Russland importiert habe. Über seine Mitglieder vertritt die ASFCMP 95 Prozent des in der Schweiz geschmolzenen und raffinierten Edelmetallvolumens, davon 90 Prozent Gold.

Aus rechtlichen Gründen dürften keine Angaben zu den Importeuren des Goldes gemacht werden, schrieb die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Mitteilung.

(Reuters)