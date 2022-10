Prämie über dem Treasury-Zins

Wer in den USA ein Haus oder eine Wohnung finanziert, bezahlt eine Prämie über dem risikofreien Treasury-Zins, um Ausfallrisiken abzufedern. Der Anteil der Ausfälle liegt in den USA höher als in den meisten europäischen Ländern. Der Zins für Anleihen mit 30 Jahren Laufzeit liegt aktuell bei 4,306 Prozent. Dies hat schon dazu geführt, dass die 30-jährige Hypothek in den USA nach Daten des Hausfinanzierers Freddie Mac noch knapp unter 7 Prozent liegt.