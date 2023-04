Das Thema Gleichstellung trieb die FDP-Politikerin bis ins hohe Alter um. "Warum sollen sich Männer daran stören, wenn möglicherweise bald fünf Frauen im Bundesrat Einsitz nehmen? Während fast 150 Jahren bestand der Bundesrat fast ausschliesslich aus Männern", schrieb Kopp als 73-Jährige im Juli 2010 in einem Essay in der "NZZ am Sonntag". In die Schweizer Regierung gehörten Frauen und Männer.