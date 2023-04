Die Emissionen von fünf Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), deren Herstellung 2010 im Rahmen des Montreal-Protokolls für die meisten Verwendungszwecke verboten wurden, sind in den folgenden Jahren trotzdem rapide angestiegen. Dies teilte die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) am Dienstag gestützt auf eine Studie mit, an der sie beteiligt war.