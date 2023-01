Bayer kann sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa in der EU voraussichtlich bald in einer weiteren Indikation verkaufen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfehle die Zulassung des Wirkstoffs Darolutamid (Handelsname Nubeqa) in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC), teile der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. In der Regel erfolgt eine Zulassung nach einer Empfehlung durch den Ausschuss. Nubeqa ist bereits für die Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom mit einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen (Hochrisiko-nmCRPC) zugelassen.

27.01.2023 14:17