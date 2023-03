Der Regionalverkehr legte von minus 21 Millionen im Vorjahr auf rund plus 11 Millionen Franken zu, wie die SBB weiter mitteilten. Das Jahresergebnis von SBB Immobilien blieb mit plus 269 Millionen Franken im Vergleich zum letzten Jahr fast unverändert. Infrastruktur Netz machte 2022 ein Minus von 24 Millionen nach einem Plus von 25 Millionen Franken im Vorjahr.