Der staatliche Energiepreisdeckel in Grossbritannien soll demnächst um etwa ein Drittel gesenkt werden. Wie die zuständige Behörde Ofgem am Donnerstag mitteilte, sinkt damit der jährliche Höchstpreis für Strom und Gas für einen durchschnittlichen Haushalt vom 1. Juli an von derzeit 3280 Pfund (3773 Euro) auf 2074 Pfund (2386 Euro). Damit solle den gesunkenen Grosshandelspreisen Rechnung getragen werden, teilte Ofgem mit.

25.05.2023 09:42