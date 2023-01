In der Diskussion um die Konfiszierung von russischen Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine dürften laut Aussenminister Ignazio Cassis keine raschen Entscheide fallen. "In der Schweiz bräuchte es grössere Rechtsanpassungen, bei denen wahrscheinlich das Volk das letzte Wort hätte", sagte er in einem Interview.

20.01.2023 08:56