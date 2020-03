Alle Erkrankten seien isoliert, heisst es auf der Webseite des BAG. Die Gesundheitsbehörden würden enge Kontaktpersonen benachrichtigen.

Meldungen zu Erkrankungen liegen vor aus den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Baselland, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Schwyz, Solothurn, Tessin, Thurgau, Waadt, Wallis, Zug, Zürich sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein

Negativ getestet mit Verdacht auf das neue Coronavirus (alle Laboratorien zusammengenommen) wurden bislang mehr als 3500 Personen. Mehrere Personen sind in Quarantäne. Sie müssen in ihrer Wohnung bleiben und den Kontakt zu anderen vermeiden.

Am Freitag lag die Zahl der Fälle noch bei 210, wovon 181 bestätigt waren. Am Donnerstag musste in der Schweiz ein erster Todesfall vermeldet werden. Es handelte sich um 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt, die sich vermutlich in Italien angesteckt hatte.

Tote an der amerikanischen Ostküste

Zwei Menschen seien im Bundesstaat Florida an der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium von Florida am Freitag (Ortszeit) mit.

Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in den USA insgesamt auf 16. Nach Angaben des Ministeriums waren die beiden verstorbenen Coronavirus-Patienten vor ihrer Infektion im Ausland gewesen. Insgesamt gibt es demnach zwölf nachgewiesene Infektionsfälle in dem südöstlichen US-Bundesstaat.

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA insgesamt liegt inzwischen bei mehr als 200. Vor den beiden Todesfällen in Florida waren laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität insgesamt 14 Menschen in den an der Westküste gelegenen Bundesstaaten Washington und Kalifornien an Covid-19 gestorben.

7000 Infizierte in Südkorea

In Südkorea ist die Zahl der Virus-Erkrankungen auf 7041 Fälle angestiegen. Das seien 448 mehr als am Vortag, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Dabei stehe mehr als die Hälfte der Fälle mit einer geheimen Kirche in Verbindung, die sich im Zentrum des Ausbruchs befinde. Die Zahl der Todesopfer sei um zwei auf 46 gestiegen.

In Deutschland ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen weiter angestiegen. Von der Erkrankung sind inzwischen insgesamt 684 Personen betroffen, wie das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen auf seiner Homepage mitteilte. Am Freitagabend lag die Zahl noch bei 639 Fälle. Die meisten Erkrankungen wurden demnach in Nordrhein-Westfalen mit 346 Fälle, gefolgt von Bayern (117) und Baden-Württemberg (116) registriert.

In China sind nach Regierungsangaben bereits 78 Millionen Wanderarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Das seien 60 Prozent aller Personen, die zum chinesischen Neujahrsfest nach Hause gegangen sind, sagte ein Regierungsbeamter auf einer Pressekonferenz. Allerdings nehme durch die erhöhte Bevölkerungswanderung das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus zu. China werde daher seine Bemühungen zur Eindämmung der Virusausbreitung fortsetzen.

Die Regierung von Hongkong ruft die Bürger des Territoriums auf, alle nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland zu überdenken. Sie hat bereits vor Reisen nach Südkorea und Teilen von Italien gewarnt.

Italienische Bank will spenden

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo will bis zu 100 Millionen Euro zur Bekämpfung der Virus-Epidemie spenden. "Wir sind bereit, bis zu 100 Millionen Euro zu spenden und sie dem Land für spezifische Projekte zur Verfügung zu stellen, die zur Bewältigung der gesundheitlichen Notlage notwendig sind", sagte Bank-Chef Carlo Messina der Tageszeitung "Corriere della Sera".

Zudem werde Intesa Sanpaolo Unternehmen fünf Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung stellen, davon rund eine Milliarde für den Tourismussektor. Dieser Betrag könne verdoppelt werden, wenn Rom staatlich abgesicherte Garantien für die neuen Kreditlinien anbiete. Italien ist Stand Freitag mit einer Gesamtzahl von 4.636 Fällen und 197 Todesopfern das am stärksten von der Epidemie betroffene Land in Europa.

(SDA/Reuters/cash)