Inzwischen gibt es 210 bestätigte Fälle, wie Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Freitag vor den Bundeshausmedien sagte. Am Vortag waren es 87 Fälle gewesen.

Das BAG hatte auf seiner Internetseite am frühen Nachmittag noch von 181 Corona-Patienten gesprochen. Meldungen über Erkrankungen lagen laut BAG aus der Mehrheit der Kantone vor. Nur Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus, Appenzell-Innerrhoden und Schaffhausen blieben vorerst verschont.

In den kantonalen Laboratorien wurden bis am Freitagnachmittag mehr als 3500 Personen negativ getestet. Eine unbekannte Anzahl an Personen befand sich in Quarantäne. Sie müssen den Behörden zufolge in ihrer Wohnung bleiben und den Kontakt zu anderen vermeiden. Am Donnerstag gab es den ersten Todesfall wegen Corona in der Schweiz.

Für den Epidemiologen Marcel Salathé von der ETH Lausanne kam der erste Todesfall nicht überraschend. Bei einer Sterblichkeit von rund drei Prozent unter den Covid-19-Betroffenen sei das nur eine Frage der Zeit gewesen. Er rechnet auch mit verstärkten Massnahmen gegen die Ausbreitung.

Gesamte Bevölkerung wird mit Coronavirus in Kontakt kommen

Früher oder später dürfte fast die gesamte Schweizer Bevölkerung mit Sars-CoV-2 in Kontakt kommen. Stoppen lasse sich die Epidemie wohl nicht mehr. "Das wichtigste ist jetzt, Zeit zu gewinnen", sagte der Epidemiologe. Einerseits sei das nötig, um Impfstoff und Medikamente zu entwickeln. Andererseits gelte es Puffer zu schaffen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Im Kanton Zürich haben sich mittlerweile 26 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag kamen sieben neue Fälle dazu, wie die Gesundheitsdirektion auf ihrer Webseite schreibt. Die neu Infizierten sind zwischen 11 und 64 Jahre alt.

Das neuartige Coronavirus breitet sich auch in Deutschland zusehends schneller aus. Binnen eines Tages stieg die Zahl der bestätigten Infektionen um 185 auf 534 Fälle, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag in Berlin mitteilte. RKI-Präsident Lothar Wieler sprach von einer "kontinuierlichen Zunahme". Der Höhepunkt sei noch nicht erreicht. Das RKI stufte nun Südtirol als Risikogebiet ein, auch weil mindestens 36 Fälle in Deutschland mit der norditalienischen Region zusammenhingen.

Das Coronavirus lässt sich nicht aufhalten

Der Anstieg der Infektionsfälle in Deutschland wird sich nach Einschätzung des RKI in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen. "Wann der Höhepunkt erreicht ist, können wir nicht sagen. Wir wollen ihn so lange wie möglich hinauszögern", sagte Wieler. "Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen." Aufhalten lasse sich das Virus nicht.

In den Niederlanden gibt es den ersten Virus-Toten. Ein 87-Jähriger sei am Freitag in einer Klinik in Rotterdam gestorben, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Die Niederlande haben bislang 82 bestätigte Virus-Infizierte.

Weltweit ist das Virus in mehr als 80 Ländern nachgewiesen. In der chinesischen Ursprungsprovinz Hubei gab es erstmals ausserhalb der Hauptstadt Wuhan am Freitag keine Neuinfektionen. Erste Virusfälle wurden unter anderem aus Serbien, dem zentralafrikanischen Kamerun und Vatikan-Stadt bestätigt. Das am Rand des Himalaya gelegene Königreich Bhutan lässt vorerst keine Touristen mehr ins Land, nachdem bei einem per Flugzeug eingereisten Amerikaner das Virus nachgewiesen wurde. Thailand meldete einen Einbruch um 50 Prozent bei den Auslandsbesuchern.

Weltweit nähert sich die Zahl der bestätigten Infektionen nach einer Übersicht der Weltgesundheitsorganisation WHO der Marke von 100'000 (siehe auch die Coronavirus-Karte der Johns-Hopkins-Universität). In China mit über 80'000 bestätigten Fällen geht die Dynamik aber zurück. In der Volksrepublik wurden am Donnerstag 143 neue Infektionen nachgewiesen. In der Provinz Hubei gab es erstmals nur in der Hauptstadt Wuhan neue Infektionen: 126 Fälle wurden gemeldet. Ein Markt für frisches Fleisch in Wuhan gilt als Ursprungsort der Corona-Epidemie.

Die Virus-Ausbreitung in den USA hat die Wall Street am Donnerstag erneut auf Talfahrt geschickt. Auch die Schweizer Börse leidet am Freitag weiter. Der Schweizer Leitindex Swiss Market Index (SMI) hat seit dem 23. Februar über 10 Prozent verloren. (cash/AWP/Reuters/SDA)