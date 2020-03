Das Bundesamt für Gesundheit zählte bis am Donnerstagabend 87 bestätigte Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2 genannten Virus. Wie es mitteilte, sind alle Kranken isoliert und die engen Kontaktpersonen informiert.

Negativ auf das Virus getestet wurden bisher mehr als 3000 Personen. Mehrere Personen standen unter Quarantäne und mussten in ihrer Wohnung bleiben. Am Donnerstagmorgen war die erste Coronavirus-Tote in der Schweiz gemeldet worden. Sie starb in Lausanne.

Für den Epidemiologen Marcel Salathé von der ETH Lausanne kam der erste Todesfall nicht überraschend. Bei einer Sterblichkeit von rund drei Prozent unter den Covid-19-Betroffenen sei das nur eine Frage der Zeit gewesen. Er rechnet auch mit verstärkten Massnahmen gegen die Ausbreitung.

Früher oder später dürfte fast die gesamte Schweizer Bevölkerung mit Sars-CoV-2 in Kontakt kommen. Stoppen lasse sich die Epidemie wohl nicht mehr. "Das wichtigste ist jetzt, Zeit zu gewinnen", sagte der Epidemiologe. Einerseits sei das nötig, um Impfstoff und Medikamente zu entwickeln. Andererseits gelte es Puffer zu schaffen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Im Kanton Zürich steckten sich bis Donnerstag sechs weitere Personen mit dem Coronavirus an. Bis am Abend gab es somit insgesamt 19 bestätigte Fälle, zwölf davon in Zusammenhang mit der Universität. Weil darunter ein Zahnarzt ist, stellt das Zentrum für Zahnmedizin seinen Lehrbetrieb bis am 15. März ein. Zuviel Personal muss in Quarantäne.

Virus breitet sich in Deutschland rasant aus

Das Coronavirus breitet sich derweil auch in Deutschland weiter aus. Das Robert-Koch-Insitut (RKI) meldete per Freitagmorgen bundesweit 534 Fälle. Das sind 134 mehr als noch am Donnerstagnachmittag. Betroffen sind alle Bundesländer bis auf Sachsen-Anhalt, das bislang keinen Corona-Fall dem RKI gemeldet hat. Mit 281 Erkrankungen entfällt mehr als die Hälfte der bundesweiten Infektionen auf Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg meldete 91 Fälle, Bayern 79.

Das Coronavirus erfasst mit steigenden Fallzahlen auch immer weitere Teile der USA. Landesweit wurden am Donnerstag mindestens 57 neue Infektionen gemeldet. Damit sind laut der Regierung in Washington jetzt mindestens 150 Fälle bestätigt. Mindestens zwölf Menschen starben an der Atemwegserkrankung. Zuletzt wurden Ansteckungen auch in Colorado, Maryland, Tennessee und Texas registriert, womit nun 17 Bundesstaaten betroffen sind. Brennpunkt der Krankheitswelle ist der Großraum Seattle im Nordwesten der USA. Dort sind allein in einem Altenheim sechs Menschen dem Virus erlegen.

Weltweit sind an dem Virus bislang mehr als 3200 Menschen gestorben - die meisten in China (siehe dazu auch die Coronavirus-Karte der Johns-Hopkins-Universität). Dort sind auch mehr als 80'000 Infektionen der weltweit über 95'000 aufgetreten. In der zentralchinesischen Provinz Hubei rund um die Stadt Wuhan, wo die Epidemie vor gut zwei Monaten ihren Ursprung hatte, wurden am Donnerstag erstmals keine neuen Fälle registriert. Mit rund 6000 Fällen stark von der Epidemie betroffen ist auch Südkorea.

Die Virus-Ausbreitung in den USA hat die Wall Street am Donnerstag erneut auf Talfahrt geschickt. Auch die Schweizer Börse leidet am Freitag weiter. Der Schweizer Leitindex Swiss Market Index (SMI) hat seit dem 23. Februar über 10 Prozent verloren.

