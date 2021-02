Epidemie seit Anfang Januar stabil bis leicht rückgängig

Die epidemiologische Lage in der Schweiz zeigt gemäss der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes seit Anfang Jahr einen rückgängigen und ab Mitte Januar noch einen stabilen bis leicht rückgängigen Verlauf. Die Übersterblichkeit nimmt demnach ab, ist aber in der Ost- und Zentralschweiz, in Zürich und im Tessin immer noch sichtbar.