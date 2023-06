Er werde sich an die Werte der säkularen Republik halten und die Menschenrechte wahren, hiess es in dem Eid, den Erdogan ablegte. Er kündigte eine neue "integrative" Verfassung an und sagte, er wolle das Ansehen der Türkei in der Welt steigern. Erdogan hatte schon in der Vergangenheit angekündigt, eine neue Verfassung durchsetzen zu wollen. Zurzeit hat er dafür aber nicht die nötige Mehrheit im Parlament.