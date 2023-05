Die mysteriösen Erschütterungen, die am Samstag auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm wahrgenommen wurden, stammen einer Expertin zufolge nicht von einem Erdbeben. Stattdessen komme womöglich eine Explosion in Polen in Frage, sagte die Geophysikerin Trine Dahl-Jensen vom Geological Survey of Denmark and Greenland im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

14.05.2023 16:21