Am 3. Mai lädt die Schweiz als Ratspräsidentin zu einer offenen Debatte zur Förderung des Friedens ein, an der auch Cassis teilnehmen wird. Geplant ist auch eine Tagung zur Schnittstelle zwischen Uno und der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die gegenwärtig in Schieflage ist.