Estlands Finanzminister übersteht Misstrauensvotum

Estlands Finanzminister Martin Helme hat am Montag ein Misstrauensvotum wegen seiner Zweifel an der Legitimität der US-Präsidentschaftswahl überstanden. Für die Abberufung des Chefs der rechtspopulistischen Partei EKRE stimmten 46 der 101 Abgeordneten im Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes in Tallinn. Nötig gewesen wären 51 Stimmen.