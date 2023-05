Informationen über die Finanzen und die Nachhaltigkeit von Unternehmen in der EU sollen in einigen Jahren über eine zentrale Datenbank abgerufen werden können. Die Verhandler der EU-Länder und des Europäischen Parlaments verständigten sich am Dienstag in Brüssel darauf, die EU-weite Informationsplattform "European Single Access Point" (ESAP) zu schaffen, wie aus einer Mitteilung der Länder hervorgeht.

23.05.2023 18:41