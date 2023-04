Die EU hat empört auf die Entscheidung der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan reagiert, Frauen die Arbeit für die Vereinten Nationen zu verbieten. Dies bringe Frauen in eine zunehmend prekäre Lage, erklärte der Aussenbeauftragte Josep Borrell am Freitag im Namen der 27 EU-Staaten. Dieses Arbeitsverbot unterbreche humanitäre Hilfe für grosse Teile der Bevölkerung. In Afghanistan sind nach dem Abzug der internationalen Truppen seit Sommer 2021 die Taliban wieder an der Macht.

07.04.2023 14:52