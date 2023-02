Der für die Schweiz zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic wird im März in der Schweiz mit Aussenminister Ignazio Cassis zusammentreffen. Das bestätigte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag. Sefcovic folgt im März einer Einladung an die Universität Freiburg.

23.02.2023 15:32