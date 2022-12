Der Weg für einen dringend benötigten Rechtsrahmen zur Übermittlung der Daten von Europäern in die USA ist nach Ansicht der EU-Kommission frei. Die Brüsseler Behörde leitete am Dienstag das Verfahren ein, das den USA ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bescheinigen soll, die aus der EU an Unternehmen in den USA übermittelt werden.

13.12.2022 17:42