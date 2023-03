Wegen des Korruptionsskandals im Europaparlament hat der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) seinen Generalsekretär Luca Visentini entlassen. Der Vorstand habe das Vertrauen in den Italiener verloren, teilte der IGB am Sonntag in Brüssel mit. Visentini war Mitte Dezember mit fünf weiteren Verdächtigen von der belgischen Justiz festgenommen worden. Nach einer Befragung kam er frei. Mehrere andere Verdächtige wurden dagegen in Untersuchungshaft genommen, auch die inzwischen abgelöste Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili. Die Griechin sitzt immer noch im Gefängnis.

12.03.2023 16:37