EU-Länder für stärkeren Verbraucherschutz bei Online-Krediten

Verbraucher sollen künftig besser geschützt werden, wenn sie online Geld leihen oder auf Kredit im Netz einkaufen. Am Donnerstag verständigten sich die EU-Länder auf eine gemeinsame Verhandlungsposition für neue Regeln für Verbraucherkredite. So sollen Informationen über Kredite besonders klar und verständlich gemacht werden. Die Position der EU-Länder schwächt den ursprünglichen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission vom Juni jedoch in Teilen ab.