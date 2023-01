Die EU ist im Bemühen um einen gemeinsamen Strommarkt dem Europäischen Rechnungshof zufolge zuletzt kaum vorangekommen. "Trotz einiger bedeutender Erfolge in den letzten zehn Jahren gab es bei der Integration der Strommärkte nur langsame Fortschritte", heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der obersten EU-Rechnungsprüfer.

31.01.2023 17:23