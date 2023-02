Die EU-Staaten haben sich anders als geplant am Donnerstag nicht abschliessend auf das zehnte Paket mit Sanktionen gegen Russland geeinigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel von mehreren Diplomaten erfuhr, wollen die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten die Verhandlungen am Freitag - dem Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine - abschliessen. Bis auf ein Detail sei man sich einig, hiess es.

23.02.2023 18:30