Andere Aussenminister äusserten sich ähnlich oder gingen sogar noch einen Schritt weiter. So warb Litauens Aussenminister Gabrielius Landsbergis dafür, sich auch mit Extremszenarien zu beschäftigen - also zum Beispiel einer Situation, in der die Wirtschaftsbeziehungen zu China wegen des chinesischen Angriffs auf Taiwan abgebrochen würden.