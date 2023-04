Die EU will mit Hilfe der USA unabhängiger von der russischen Atomindustrie werden. Um die Abhängigkeit von Kernmaterial und Dienstleistungen im Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs zu reduzieren, sei beabsichtigt, die Zusammenarbeit auszubauen, teilten die Union und die Vereinigten Staaten am Dienstag nach einem EU-US-Energierat in Brüssel mit. Weiterhin sollen EU-Länder, die sich beim Betrieb ihrer Atomkraftwerke bereits breiter aufstellen, unterstützt werden.

04.04.2023 19:17