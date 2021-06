EU-Verfahren gegen Deutschland wegen Karlsruher EZB-Urteil

Die EU-Kommission hat wegen eines umstrittenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Staatsanleihenkäufen der EZB ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. An die Regierung in Berlin sei ein entsprechendes Schreiben wegen Verstosses gegen die Grundprinzipien des EU-Rechts gegangen, teilte die Kommission am Mittwoch mit.