EU will Länder im Umgang mit alternder Bevölkerung unterstützen

Die EU-Kommission will die EU-Länder im Umgang mit einer zunehmend alternden Bevölkerung unterstützen. Mit einem am Mittwoch vorgestellten Diskussionspapier soll eine öffentliche Debatte über das Altern der EU-Bevölkerung angestossen werden, an deren Ende verbindliche Vorgaben stehen könnten. Ergebnisse könnten in rund zwölf Wochen vorliegen. Diskutiert werden soll zum Beispiel, wie Bürger länger arbeiten können und Möglichkeiten für bessere Gesundheits- und Pflegesysteme erörtert werden.