(Ausführliche Fassung) - Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat ein Verdächtiger in Untersuchungshaft ein Geständnis abgelegt. Wie die Zeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" am Donnerstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichteten, gab der Lebensgefährte der abgesetzten Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili zu, Teil einer Organisation gewesen zu sein, über die Katar und auch Marokko sich in europäische Angelegenheiten einmischen wollten. Die Präsidentin des Europaparlaments Roberta Metsola kündigte für das kommende Jahr umfassende Reformen an.

15.12.2022 15:35