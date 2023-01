Der frühere Nato-General Petr Pavel - ein Quereinsteiger in die Politik und überzeugter Europäer - wird neuer Präsident in Tschechien. In der entscheidenden Stichwahl schlug der 61-Jährige den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis am Wochenende überraschend klar. Pavel versprach seinen mehr als zehn Millionen Landsleuten die "Rückkehr einer anständigen Politik". Gleich nach dem Amtsantritt im März will er der Ukraine mit einem Besuch Solidarität gegen den Angriff aus Russland beweisen.

29.01.2023 16:26