Der frühere US-Justizminister William Barr hat seinem Ex-Chef, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, jede Eignung für eine weitere Amtszeit abgesprochen. Barr sagte am Freitag bei einer Veranstaltung in Cleveland im Bundesstaat Ohio, auf die Frage, ob Trump emotional fit dafür sei, noch mal ins Weisse Haus einzuziehen: "Wenn man an seine Politik glaubt, (...) dann ist er der letzte, der sie tatsächlich umsetzen und erreichen könnte. Er hat nicht die nötige Disziplin." Trump habe nicht "die Fähigkeit zu strategischem und linearem Denken" oder dazu, Prioritäten zu setzen und Dinge "im System" durchzubringen, kritisierte Barr.

05.05.2023 22:05