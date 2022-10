Die Falken geben bei der EZB seit Anfang Juni effektiv den Ton der Geldpolitik vor. Die Debatte über eine mögliche Strategie für die so genannte quantitative Straffung begann letzte Woche bei einem Treffen in Zypern, wie der luxemburgische Zentralbankchef Gaston Reinesch am Mittwoch in einem Blogbeitrag schrieb.