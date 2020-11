EZB-Ratsmitglied für staatliche Beihilfen zur Stützung von Banken

Die EU sollte aus Sicht des griechischen Notenbankchefs Yannis Stournaras zur Stärkung der Banken angesichts der Corona-Krise ihre Regeln für staatliche Beihilfen aufweichen. "In aussergewöhnlichen Fällen bin ich für eine flexiblere Haltung zu staatlichen Beihilfen", schrieb das EZB-Ratsmitglied in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für das "Handelsblatt".