In einer Phase des Abschwungs sinkt normalerweise die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Unternehmen könnten dann Preiserhöhungen nicht und nur teilweise durchsetzen. Das wiederum könnte die Inflation drücken. Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone sind im August um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Eine höhere Inflationsrate hat es bislang noch nicht gegeben. Experten sagen für die kommenden Monate neue Rekordwerte voraus. Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Sie hat im Juli ihre Nullzinspolitik beendet und im September den Leitzins erneut heraufgesetzt. Dadurch werden Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was ebenfalls die Nachfrage und damit den Preisauftrieb dämpfen kann.