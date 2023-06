Die FDP Frauen sehen sich vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst in einer guten Ausgangslage, mehr bürgerliche Frauen in den Ständerat zu bringen. Das betonte deren Präsidentin Susanne Vinzenz-Stauffacher bei der Generalversammlung am Samstag in Grenchen.

03.06.2023 16:26