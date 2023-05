Zugleich investiert Fenaco hohe Summen in die Weiterentwicklung der eigenen Infrastruktur, also in Silos, Logistikzentren oder Läden. Dabei geht es um IT- und Logistik-Projekte, aber auch um den Bau von Photovoltaikanlagen, die nebst den E-Ladestationen an Agrola-Tankstellen und den Stromverbrauch der Landi-Läden vermehrt auch das umliegende Gewerbe und Anwohner mit Strom versorgen.