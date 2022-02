Die Aktien der Raiffeisen Bank International verloren am Montag um bis zu 10,4 Prozent und waren damit der schlechteste Wert unter den europäischen Banken.

Das österreichische Kreditinstitut hatte Ende letzten Jahres fast 14 Milliarden Euro an ausstehenden Krediten in den beiden Ländern, was 90 Prozent seines Eigenkapitals entspricht. Raiffeisen Bank International ist die zweitgrösste österreichische Bank.

Auch die ebenfalls stark in Russland engagierte Société Générale und die UniCredit litten unter dem Ausverkauf am Montag.

(Bloomberg)