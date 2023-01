Im Finanzsektor ist laut Grass weiterhin ein Strukturwandel im Gange. "Die Digitalisierung, ein zunehmender Wettbewerb und Druck auf die Margen haben zu einem Abbau von Arbeitsplätzen geführt", sagte er. Gleichzeitig seien aber auch viele neue Arbeitsplätze in der Branche entstanden, etwa in der IT oder im Bereich Regulierung. Per Saldo seien Stellen geschaffen worden. Und das wird laut Grass auch in den kommenden Jahren so weitergehen.