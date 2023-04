US-Aussenminister Antony Blinken äusserte die Einschätzung, dass Russland zunehmend in Finanznot gerate. "Die Finanzen des Kremls wurden auf verheerende Weise zusammengestaucht, so dass er entscheiden muss, entweder Geld in den Krieg zu stecken oder seine eigenen Bürger zu versorgen", sagte Blinken in Brüssel. Als Reaktion auf den Krieg hatte die EU unter anderem eine Preisobergrenze für russisches Öl in Kraft gesetzt. Auch die USA und andere Länder verhängten Sanktionen.