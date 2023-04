Finnland wird an diesem Dienstag offiziell 31. Mitglied der Nato. Zum Beitritt des Landes am Nachmittag ist eine Zeremonie vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel geplant. Dabei soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Zu der Zeremonie werden neben dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö unter anderem Bundesaussenministerin Annalena Baerbock und ihre 29 Kollegen der anderen aktuellen Mitgliedstaaten erwartet.

04.04.2023 06:35