Weiter sagte Niinistö, er erwarte eine baldige Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato. "Ich sehe das sehr optimistisch und glaube, wir sind beide vor dem Gipfel in Vilnius Mitglieder." In der litauischen Hauptstadt tagt im Juli der Nato-Gipfel. Der Präsident sagte, es liege nun in türkischer Hand, Entscheidungen zu treffen. Die Türkei, die den Beitritt blockiere, habe ein eigenes Verständnis in dieser Angelegenheit. "Wir wissen nicht genau, worin das besteht", fügte er an.