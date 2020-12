Der an die Börse strebende Konzern müsse so schnell wie möglich einen konkreten Plan vorlegen, wie er die Anforderungen der Regulierungsbehörden erfüllen will, teilte die People's Bank of China (PBOC) mit. Zudem werde Ant aufgefordert, illegale Finanzaktivitäten im Kredit-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft zu beseitigen, sagte PBOC-Vize-Chef Pan Gongsheng einen Tag nach einem Treffen mit Vertretern der Fintech-Gruppe. Die chinesischen Aufsichtsbehörden hatten Anfang November den Börsengang von Ant, mit einem Volumen von 37 Milliarden Dollar der wohl größte der Welt, zwei Tage vor dem geplanten Debüt in Shanghai und Hongkong abrupt gestoppt. Ant betreibt mit Alipay den dominierenden Bezahldienst in China und bietet über die Apps auch Kredite, Versicherungen und Dienste zum Vermögensmanagement an.

(Reuters)