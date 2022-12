Die Gründe dafür seien die neuen und damit deutlich leiseren Maschinen der Fluggesellschaften, die Schallschutzmassnahmen an den Häusern sowie das neue Lärmgebührenmodell. Damit können Verspätungen am Morgen und am späten Abend vermieden werden, weil die Flughafengebühren in den Randstunden deutlich höher sind.